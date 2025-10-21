 Aller au contenu principal
Terns Pharma met fin à son programme de médicaments contre l'obésité après la publication des résultats d'un essai à mi-parcours
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 22:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Terns Pharmaceuticals TERN.O a déclaré mardi qu'il arrêterait le développement de son médicament expérimental contre l'obésité après qu'un essai à mi-parcours a montré une perte de poids modeste et a soulevé des préoccupations en matière de sécurité.

