Terns Pharma en baisse après avoir abandonné le développement d'un médicament contre l'obésité à la suite de l'échec d'un essai clinique
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 11:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Terns Pharmaceuticals TERN.O chutent de 14,53% à 6,94 dollars avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle interrompra le développement du médicament expérimental TERN-601 contre l'obésité et qu'elle n'investira pas dans d'autres maladies métaboliques après un essai à mi-parcours

** La société indique que le médicament expérimental a entraîné une perte de poids maximale de 4,6 %, ajustée en fonction du placebo, et que près de 12 % des patients ont interrompu le traitement en raison d'effets secondaires

** Trois patients ont présenté des pics d'enzymes hépatiques réversibles après le traitement; deux d'entre eux ont été jugés liés au médicament, selon l'entreprise

** TERN réaffirme son intérêt pour le TERN-701, un médicament expérimental contre le cancer du sang pour la leucémie myéloïde chronique

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~47% depuis le début de l'année

Valeurs associées

TERNS PHARMA
8,1200 USD NASDAQ -5,80%
