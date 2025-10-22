 Aller au contenu principal
Terns Pharma chute après avoir abandonné le développement d'un médicament contre l'obésité
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

22 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Terns Pharmaceuticals TERN.O chutent de 6,4 % à 7,60 $

** La société déclare qu'elle va interrompre le développement du médicament expérimental contre l'obésité TERN-601 et ne pas investir dans d'autres maladies métaboliques après l'échec d'un essai à mi-parcours

** Le médicament expérimental a entraîné une perte de poids maximale de 4,6 %, ajustée en fonction du placebo, et près de 12 % des patients ont interrompu le traitement en raison d'effets secondaires

** Trois patients ont présenté des pics d'enzymes hépatiques réversibles après le traitement, deux d'entre eux étant considérés comme liés au médicament, selon l'entreprise

** TERN réaffirme son intérêt pour le TERN-701, un médicament expérimental contre le cancer du sang pour la leucémie myéloïde chronique

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~33% depuis le début de l'année

TERNS PHARMA
7,6900 USD NASDAQ -5,30%
