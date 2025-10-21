Terns Pharma abandonne son médicament contre l'obésité après un essai de phase intermédiaire décevant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Terns Pharmaceuticals TERN.O a déclaré mardi qu'il allait arrêter le développement de son médicament expérimental contre l'obésité après que les données d'un essai à mi-parcours ont montré une perte de poids modeste et ont soulevé des préoccupations en matière de sécurité.

Les actions de la société ont chuté de plus de 16% dans les échanges prolongés.

Le TERN-601, médicament oral à prise unique quotidienne, qui appartient à une classe connue sous le nom d'agonistes des récepteurs GLP-1, a aidé les patients à perdre jusqu'à 4,6 % de poids en plus que ceux qui prenaient un placebo pendant 12 semaines.

Mais la société a déclaré que cela n'était pas suffisant pour justifier un investissement supplémentaire.

"Le seuil d'une thérapie GLP-1RA orale réellement différenciée - qui offre sécurité, tolérabilité et efficacité - est élevé", a déclaré la directrice générale Amy Burroughs, ajoutant que les données "n'atteignaient pas ce seuil et excluaient probablement tout développement ultérieur".

Environ 11,9 % des 134 participants à l'étude ont arrêté de prendre le médicament en raison d'effets secondaires, principalement des problèmes gastro-intestinaux tels que des nausées et des vomissements.

Bien que ces effets aient été généralement légers ou modérés, trois patients ont connu de graves élévations des enzymes hépatiques après la fin du traitement. Deux de ces cas ont été liés au médicament, dont l'un a été confirmé par une biopsie du foie.

"Nous ne sommes pas surpris par le signal de toxicité hépatique", car TERN-601 partage une structure chimique similaire - connue sous le nom de pharmacophore - avec le danuglipron et le lotiglipron de Pfizer, qui ont tous deux été abandonnés en raison de problèmes de sécurité hépatique, a déclaré Andy Hsieh, analyste chez William Blair.

Terns a déclaré que les problèmes hépatiques étaient inattendus, car des études antérieures n'avaient pas montré de problèmes similaires.

Burroughs a déclaré que Terns ne prévoyait pas d'investir davantage dans les maladies métaboliques.

Le programme sur l'obésité étant désormais mis de côté, Terns se concentrera sur son principal médicament contre le cancer, le TERN-701, qui cible la leucémie myéloïde chronique, un type de cancer du sang.