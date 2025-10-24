Zelensky reçu par Charles III, avant une réunion des alliés de Kiev autour de Starmer

Volodymyr Zelensky (G) et Charles III (D) au château de Windsor le 24 octobre 2025 ( POOL / Aaron Chown )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu vendredi matin par le roi Charles III au château de Windsor, avant une rencontre avec le Premier ministre Keir Starmer et des alliés de l'Ukraine pour discuter notamment de livraisons d'armes de longue portée à Kiev.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui participe à cette réunion au lendemain du sommet européen à Bruxelles, a été reçu par Charles avec salut royal et inspection d'un bataillon de la garde royale. C'est la troisième fois cette année que le dirigeant ukrainien a une audience avec le monarque au Royaume-Uni.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer arrive à un sommet organisé dans le centre de Londres, le 22 octobre 2025 ( POOL / Kirsty Wigglesworth )

M. Zelensky doit rejoindre ensuite dans l'après-midi Keir Starmer pour la rencontre de la Coalition des volontaires - 26 pays essentiellement européens. La Première ministre danoise Mette Frederiksen, son homologue néerlandais Dick Schoof et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte devaient se rendre à Londres, 20 autres dirigeants étant attendus en visioconférence, selon Downing Street.

Le chef du gouvernement travailliste, qui codirige cette coalition avec le président français Emmanuel Macron, devrait appeler à "placer l'Ukraine dans la position la plus forte possible à l'approche de l'hiver" face aux forces russes, selon un communiqué de ses services.

L'Ukraine a été ces dernières semaines la cible d'attaques russes redoublées sur ses infrastructures énergétiques, qui menacent de priver d'électricité et de chauffage sa population à l'approche de l'hiver.

Keir Starmer devrait donc appeler à un renforcement des dons d'"armes de longue portée à Kiev" pour renforcer sa position.

L'Ukraine produit certains missiles de ce type (Flamingo, Neptune) et reçoit des Européens des Scalp français ou encore des Storm Shadow britanniques, mais en petites quantités.

Elle a réclamé, sans succès, des missiles allemands Taurus. Et les Américains ont refusé jusqu'ici de livrer les missiles Tomahawk que M. Zelensky espérait. Le président russe Vladimir Poutine a averti qu'une telle livraison constituerait "une nouvelle escalade".

- Utilisation d'avoirs russes -

Pour financer la fourniture de "systèmes de longue portée" à l'Ukraine et la défense ukrainienne, M. Starmer doit appeler ses partenaires à "achever le travail" concernant l'utilisation des avoirs russes gelés, selon Downing Street.

Vladimir Poutine (g) et Volodymyr Zelensky (d) ( POOL / Mikhail KLIMENTYEV )

Dans ce domaine, les dirigeants européens réunis jeudi à Bruxelles ont effectué un premier pas timide, en demandant à la Commission d'explorer les moyens de financer l'Ukraine sur les deux années à venir, laissant la porte ouverte à la mise en place d'un prêt qui s'appuierait sur ces avoirs.

Immobilisés du fait de sanctions occidentales, les avoirs représentent quelque 210 milliards d'euros.

Cette proposition a minima sera à l'ordre du jour du prochain sommet européen en décembre, repoussant de facto les arbitrages les plus difficiles. Elle est délibérément formulée en termes vagues pour tenir compte des réserves de la Belgique où se trouve l'essentiel des fonds. Selon un diplomate, plusieurs autres pays ont également exprimé des réserves.

Le Premier ministre Bart De Wever arrive pour le sommet des dirigeants de l'UE à Bruxelles, le 23 octobre 2025 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

La saisie pure et simple de ces avoirs est une ligne rouge pour les pays de l'UE, mais la Commission propose, grâce à ces derniers, de financer un prêt de 140 milliards d'euros à Kiev.

Présent à Bruxelles pour une partie des discussions, Volodymyr Zelensky avait exhorté les dirigeants à sauter le pas. Dans la soirée, il a salué sur X les "bons résultats" de ce sommet, affirmant, dans une formule optimiste, avoir obtenu "un soutien politique" sur ce thème.

- Sanctions -

Les dirigeants européens et M. Zelensky ont aussi salué jeudi à Bruxelles la décision des Etats-Unis, exaspérés par l'attitude de Vladimir Poutine, de prendre à leur tour des sanctions contre Moscou.

Le président Donald Trump s'était refusé longtemps à imposer ces sanctions, mais a estimé que ses conversations avec son homologue russe ne menaient "nulle part".

Les sanctions impliquent un gel de tous les actifs des géants pétroliers Rosneft et Lukoil aux Etats-Unis, ainsi qu'une interdiction à toutes les entreprises américaines de faire affaire avec eux.

La Russie a dénoncé des sanctions américaines "contre-productives", son président Vladimir Poutine jugeant qu'elles n'auraient pas d'"impact significatif" sur l'économie de son pays.

Les Européens ont également ciblé le secteur pétrolier russe en annonçant mercredi un nouveau train de sanctions contre Moscou, le 19e depuis février 2022.

Il prévoit un arrêt total des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe d'ici à fin 2026 et des mesures supplémentaires contre la flotte fantôme de pétroliers que Moscou utilise pour contourner les sanctions occidentales.