TeraWulf double la capacité électrique de son campus de centres de données du Kentucky ; son cours en hausse

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5 octobre - ** L'action de TeraWulf WULF.O , promoteur de centres de données, progresse de 3,2% à 16 dollars en pré-ouverture

** TeraWulf signe un accord modifié avec Kentucky Power, une filiale d'American Electric Power AEP.O , portant la capacité électrique sous contrat de son Muskie Data Campus, situé dans l'est du Kentucky, de 500 mégawatts à 1 gigawatt

** Cet accord avance la date de mise en service prévue de la deuxième phase de 500 MW du campus de 2030 à 2029, sous réserve de l'approbation de la Commission des services publics du Kentucky et du calendrier de construction de Kentucky Power

** L'accord devrait permettre d'octroyer 100 millions de dollars de crédits sur les factures d'hiver, financés par TeraWulf, aux clients résidentiels de Kentucky Power au cours des dix premières années du contrat

** À la clôture de la dernière séance, le titre avait progressé de 34,8% depuis le début de l'année