Teradyne recule après avoir publié des prévisions de bénéfices décevantes pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** L'action du fabricant d'équipements de test de puces Teradyne TER.O a reculé de 5,3 % à 306 dollars lors des négociations après clôture

** TER prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action compris entre 1,95 et 2,25 dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 2,06 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,29 dollars par action au troisième trimestre, contre des estimations de 2,08 dollars par action

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est établi à 1,31 milliard de dollars, contre des prévisions de Wall Street de 1,26 milliard de dollars

** Le cours-cible médian des 18 courtiers couvrant TER s'établit à 420 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture de lundi, le titre affichait une hausse d'environ 49 % depuis le début de l'année