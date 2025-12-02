Teradyne progresse, Stifel passe à "acheter" et relève son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
2 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de test de puces Teradyne TER.O augmentent de 4,7 % à 187,84 $
** Stifel relève la note de "hold" à "buy", et augmente son objectif de cours de 162 $ à 225 $
** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 25,2 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La note moyenne de 18 analystes équivaut à "acheter", leur objectif de cours médian est de 197,50 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, TER a augmenté de 42,7 % cette année et est en passe de réaliser sa meilleure progression annuelle depuis 2020
