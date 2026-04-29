Teradyne prévoit un recul au deuxième trimestre et déçoit les marchés
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 18:00
Teradyne a annoncé des perspectives en baisse pour le deuxième trimestre, prévoyant un recul de ses revenus et de ses bénéfices par rapport au trimestre précédent. Le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 1,15 et 1,25 milliard de dollars, contre 1,28 milliard au premier trimestre. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 1,86 et 2,15 dollars, en retrait par rapport aux 2,56 dollars enregistrés précédemment.
Cette prévision marque un contraste avec la forte performance du début d'année, durant lequel le chiffre d'affaires avait bondi de 87% sur un an. Cette croissance avait été soutenue par la demande pour des solutions de test destinées aux puces haute performance, notamment utilisées dans les applications d'intelligence artificielle. L'activité de Teradyne reste toutefois étroitement liée aux cycles du secteur des semi-conducteurs, ainsi qu'à la demande dans le marché des smartphones, où Apple figure parmi ses principaux clients.
Malgré ce ralentissement attendu, l'action du groupe conserve une progression de 83% depuis le début de l'année. En parallèle, Teradyne poursuit sa stratégie de développement avec l'acquisition récente de TestInsight, une société spécialisée dans les logiciels dédiés aux tests de semi-conducteurs, visant à renforcer ses capacités technologiques dans un environnement en mutation.
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