Teradyne prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations et nomme un nouveau directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Teradyne TER.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, en misant sur une forte demande pour ses équipements de test de puces, et a nommé un nouveau directeur financier.

Les actions de la société ont bondi de plus de 21 % dans les échanges prolongés, après avoir également dépassé les estimations pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Teradyne a déclaré que Michelle Turner, ancienne directrice financière de l'entreprise de défense L3Harris Technologies

LHX.N , a été nommée directrice financière à compter du 3 novembre. Turner succédera à Sanjay Mehta, qui est le directeur financier de la société depuis 2019 et qui prévoit de prendre sa retraite en 2026.

Elle prévoit que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre se situera entre 920 millions et 1 milliard de dollars, alors que l'estimation moyenne des analystes était de 814,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ces perspectives optimistes soulignent la façon dont le boom des investissements dans l'intelligence artificielle se répercute sur la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, stimulant la demande pour des entreprises telles que Teradyne qui fournissent des outils de test et d'automatisation essentiels à l'assurance qualité des puces et à la production de masse.

Le chiffre d'affaires de Teradyne au quatrième trimestre devrait augmenter de 25 % en séquentiel et de 27 % par rapport à l'année précédente, a déclaré le directeur général Greg Smith.

La société prévoit également un bénéfice ajusté par action compris entre 1,20 et 1,46 dollar pour le quatrième trimestre, alors que les analystes estiment qu'il sera de 1,02 dollar.

Son chiffre d'affaires de 769,2 millions de dollars au troisième trimestre a dépassé les attentes de 743,8 millions de dollars.