Teradyne en baisse avant la publication de ses résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de Teradyne TER.O ont chuté de 0,3% mardi avant les résultats trimestriels après la cloche, les investisseurs cherchant à connaître la demande pour son équipement de test des semi-conducteurs lié à la mise en place de l'infrastructure de l'intelligence artificielle

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 1% à 743,8 millions de dollars, avec un BPA ajusté de 0,79 $ contre 0,90 $ il y a un an, selon LSEG

** L'action TER a progressé d'environ 17% depuis le début de l'année, talonnant le Nasdaq .IXIC qui a progressé de 23%

** L'action a récemment été évaluée à 34 fois les bénéfices attendus, ce qui est bien supérieur au PE moyen à terme sur cinq ans, qui est de 25