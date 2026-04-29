Teradyne en baisse après avoir publié des prévisions trimestrielles décevantes

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29 avril - ** L'action du fabricant d'équipements de test de puces Teradyne TER.O recule de 7,4 % à 351,97 $ avant l'ouverture du marché ** La société table sur un chiffre d'affaires de 1,15 à 1,25 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, soit une valeur médiane inférieure à son chiffre d'affaires de 1,28 milliard de dollars pour le premier trimestre

** Le BPA prévisionnel pour le deuxième trimestre est compris entre 1,86 $ et 2,15 $, soit un niveau inférieur au bénéfice de 2,56 $ enregistré au premier trimestre

** Sur les 19 analystes couvrant le titre, 12 lui attribuent la note "Achat" ou mieux, six "Conserver" et un "Vendre"; le cours cible médian est de 328,5 $

** L'action se négocie actuellement à plus de 51 fois son bénéfice prévisionnel sur 12 mois, bien au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 27, selon les données de LSEG

** L'action a atteint un niveau record la semaine dernière, mais a depuis reculé de 9,1 % par rapport à son plus haut

** À la clôture d'hier, l'action TER affichait une hausse de plus de 96 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 41,6 % pour l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX