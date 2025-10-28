 Aller au contenu principal
Teradyne bondit après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipement de test des semi-conducteurs Teradyne TER.O ont bondi de 19,2 % à 172,03 $ après la cloche

** TER prévoit un chiffre d'affaires de 920 millions de dollars à 1 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur aux estimations des analystes (814,3 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG

** "En prévision du quatrième trimestre, la demande de tests liés à l'IA reste forte dans les segments du calcul, des réseaux et de la mémoire" - Greg Smith, directeur général de TER

** Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 1,20 et 1,46 dollar pour le quatrième trimestre, ce qui est également supérieur aux estimations de 1,02 dollar par action

** TER affiche un chiffre d'affaires de 769,2 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de 743,8 millions de dollars

** Le bénéfice par action (BPA) ajusté est de 85 cents, supérieur aux estimations de 79 cents

** Séparément, TER nomme Michelle Turner au poste de directrice financière à compter du 3 novembre, en remplacement de Sanjay Mehta

** L'action a augmenté de 14,7 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

