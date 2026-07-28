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Teradar remporte un contrat auprès d'un constructeur automobile du Michigan pour tester des capteurs ADAS de nouvelle génération
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 13:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'évaluation sur six mois porte sur les systèmes de conduite automatisée de niveaux 3 et 4

* Teradar prévoit d'être prêt pour la production en 2028 par l'intermédiaire d'équipementiers de premier rang

* La société prévoit de lever davantage de capitaux d'ici six à huit mois, selon son directeur général

par Akash Sriram et Nathan Gomes

Teradar a signé un accord de développement rémunéré avec un constructeur automobile du Michigan, dont le nom n’a pas été divulgué, afin d’évaluer ses capteurs d’imagerie en vue d’une utilisation potentielle dans de futurs systèmes de conduite sans les mains et automatisés, a annoncé mardi la start-up.

Les capteurs radar et lidar actuels peuvent rencontrer des difficultés par mauvais temps, une lacune que les constructeurs automobiles s'efforcent de combler à toute vitesse alors qu'ils s'orientent vers des systèmes de conduite sans les mains plus avancés.

Cette évaluation technique de six mois permettra de tester les capteurs d’imagerie térahertz de Teradar en vue de futurs systèmes de conduite automatisée de niveaux 3 et 4, et contribuera à définir l’architecture des capteurs du constructeur pour les véhicules attendus vers 2030.

Cet accord s’inscrit dans le cadre d’un programme de développement et ne concerne pas l’attribution d’un contrat de production de véhicules, a précisé Matthew Carey, directeur général de Teradar.

Il s’agit du deuxième programme de développement rémunéré de Teradar avec un constructeur automobile ce trimestre, après un accord annoncé précédemment avec un constructeur européen.

Les constructeurs automobiles de Détroit investissent massivement dans les technologies d’aide à la conduite afin de rattraper leur retard sur Tesla TSLA.O et leurs concurrents chinois à bas prix.

General Motors GM.N , qui propose son système de conduite mains libres « Super Cruise » sur plus d’une vingtaine de modèles, a déclaré qu’il continuerait à investir dans les technologies d’aide à la conduite de nouvelle génération après avoir réorienté ses ressources au détriment de son activité de robotaxis « Cruise ».

Teradar affirme que ses capteurs térahertz à semi-conducteurs combinent la résolution du lidar et les performances du radar par tous les temps, et pourraient à terme remplacer l’une ou l’autre de ces technologies.

« Nous sommes sur le point de lancer nos premiers appels d’offres. L’un d’entre eux devrait être publié avant la fin de cette année, puis deux autres au premier trimestre », a déclaré M. Carey, ajoutant que l’entreprise prévoyait d’être prête pour la production en 2028 par l’intermédiaire de fournisseurs de premier rang.

Il a ajouté que la société prévoyait de lever des capitaux supplémentaires au cours des six à huit prochains mois, alors qu’elle étend ses programmes de développement automobile et cherche à décrocher ses premiers contrats de production.

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