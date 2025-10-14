Tensions commerciales et nouveau projet de budget: la Bourse de Paris baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évoluait nettement dans le rouge mardi, journée décisive pour le Premier ministre Sébastien Lecornu qui va présenter son projet de budget tandis qu'une salve de résultats bancaires américains est attendue sur fond de tensions commerciales sino-américaines.

L'indice CAC 40 cédait 0,84% vers 9H50 locales, soit 66,58 points pour s'établir à 7.867,68 points.

La veille, l'indice vedette de la Bourse de Paris avait fini en hausse de 0,21% à 7.934,26 points, gagnant 16,26 points.

Les investisseurs reprennent "leur souffle après le fort rebond de Wall Street", a jugé John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

La Bourse de New York avait en effet terminé en hausse lundi, interprétant d'un bon œil le changement de ton de Donald Trump à l'égard de la Chine, après des menaces de droits de douane colossaux qui avaient fait trembler les investisseurs. Le Dow Jones a pris 1,29%, l'indice Nasdaq a grimpé de 2,29%.

Mais mardi, la Chine s'est dite prête à se battre "jusqu'au bout" s'il le faut, tout en déclarant rester ouverte à la discussion. Le géant asiatique impose depuis mardi des droits spéciaux aux bateaux américains entrant dans ses ports, des représailles, dit-il, à des mesures similaires américaines.

En Asie, la place de Tokyo a été bousculée, l'indice Nikkei chutant de 2,58%, plombé par une crise politique agitant le Japon après l'implosion de la coalition gouvernementale, et dans un marché hanté par les tensions commerciales sino-américaines.

En France, le gouvernement dévoile mardi ses projets de budget de l'Etat et de la sécurité sociale, avec une ambition de redressement des finances publiques revue en baisse pour ménager un Parlement majoritairement hostile où il joue sa survie, notamment sur les retraites.

Les deux textes seront transmis au Parlement s'ils sont adoptés au préalable lors du premier conseil des ministres du gouvernement Lecornu II.

Du côté des résultats d'entreprises, plusieurs grandes banques américaines dont JPMorgan et Goldman Sachs publient leurs résultats trimestriels à la mi-journée.

Michelin en berne

L'action Michelin a perdu plus de 10% dans les premiers échanges de la Bourse de Paris mardi, après que le groupe a abaissé ses prévisions 2025 au vu de ses résultats du troisième trimestre qui reflète "une détérioration supplémentaire de l'environnement économique".

A 10H00 locales à Paris, le titre du fabricant français de pneumatique perdait 9,66% à 25,90 euros.

Publicis optimiste

Le géant français de la publicité a annoncé relever ses prévisions annuelles après un troisième trimestre supérieur aux attentes, porté par une hausse de la demande pour ses produits et services dopés à l'intelligence artificielle (IA).

Le groupe prévoit désormais une croissance organique de 5% à 5,5% pour 2025, contre 5% précédemment.

A 10H00 locales, le titre cédait 0,29% dans le sillage de la tendance négative du marché, à 83,26 euros.

Euronext CAC40