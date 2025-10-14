 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cold case: un appel à témoins 24 ans après le meurtre d'une jeune femme à Nice
information fournie par AFP 14/10/2025 à 16:28

Le pôle des crimes sériels ou non-élucidés (PCSNE) de Nanterre, le 7 mars 2024 dans les Hauts-de-Seine ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Le pôle des crimes sériels ou non-élucidés (PCSNE) de Nanterre, le 7 mars 2024 dans les Hauts-de-Seine ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Un unique coup de couteau dans la poitrine et 24 ans de mystère: le pôle cold cases du tribunal de Nanterre a lancé mardi un appel à témoins pour obtenir des informations sur le meurtre d'Ariane Guillot, 25 ans, en 2001 à Nice.

Le dispositif "est destiné à recueillir toute information permettant de favoriser l'élucidation de ce crime", détaille le procureur de la République de Nanterre Yves Badorc dans un communiqué.

Ce texte accompagne une nouvelle vidéo "En quête d'indices", le cinquième appel à témoins du pôle qui reprend les codes des émissions dédiées aux faits divers.

Il s'agit cette fois-ci du meurtre d'Ariane Guillot, jeune enseignante de 25 ans, poignardée à Nice en fin d'après-midi le 18 avril 2001 alors qu'elle se promenait dans le parc de la colline du Château qui surplombe la ville.

Parisienne, elle était descendue pour les vacances sur la Côte d'Azur pour garder son neveu.

Très vite, les enquêteurs écartent "a priori (la) piste crapuleuse" car son portefeuille complet est retrouvé sur place, détaille le parquet du pôle des crimes sériels ou non-élucidés (PCSNE) de Nanterre à l'AFP.

"Des analyses génétiques ont été réalisées mais ne donnent rien de probant à ce moment-là", détaille le ministère public, à l'époque où l'utilisation de l'ADN "débute".

Après deux non-lieux en 2006 puis en décembre 2009, l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), service d'enquête qui travaille avec le pôle, proposera ce dossier parmi de nombreux autres cold cases.

Le 18 juillet 2022, le parquet de Nanterre ouvre une enquête préliminaire.

"Le dossier Ariane Guillot est particulier parce qu'au niveau national, il n'est pas connu, mais au niveau niçois, il a marqué", explique à l'AFP le patron de l'OCRVP, Franck Dannerolle, pour qui "c'est le moment" de faire cet appel à témoins après l'exploration de "différentes pistes d'investigation".

"Avec un dispositif national, on peut arriver à récupérer un témoignage de quelqu'un qui a vécu à Nice à l'époque, ou qui était en tourisme à Nice à l'époque", souligne-t-il.

La réouverture de l'enquête a également permis de mener de nouvelles analyses génétiques, des examens techniques de la plaie, des examens en morphoanalyse des traces de sang retrouvées sur la scène de crime et le recours à des psychocriminologues de l'OCRVP.

En 2024, révèle le parquet, une personne a été placée en garde à vue, mais elle sera mise hors de cause.

"L'important, c'est de maintenir en vie ces dossiers-là et de leur donner un maximum de chances de résolution", conclut Franck Dannerolle.

Les témoignages récoltés seront traités par les agents de l'OCRVP et par ceux de la police judiciaire de Nice, co-saisis dans cette enquête et à l'origine des premières investigations.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:54 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • Des bouteilles de Ricard dans un supermarché
    Pernod Ricard: CA en recul au 1er trimestre, impacté par les Etats-Unis et la Chine
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:40 

    Pernod Ricard a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. Le groupe de spiritueux enregistre un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • ( POOL / CHRISTOPHE ENA )
    Showroomprivé annonce vouloir céder ses parts dans The Bradery à ses fondateurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 08:18 

    Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco. Showroomprivé ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:16 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank