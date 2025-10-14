 Aller au contenu principal
Zone euro: le FMI relève sa prévision de croissance en 2025, l'Espagne en tête
information fournie par Boursorama avec AFP 14/10/2025 à 16:02

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le Fonds monétaire international (FMI) a révisé en hausse mardi sa prévision de croissance en zone euro pour 2025, à la faveur de la santé éclatante de l'économie espagnole et d'un léger mieux en Allemagne et en France.

La croissance en zone euro est attendue à 1,2%, soit 0,2 point de plus que dans les précédentes prévisions de l'institution de Washington publiées en juillet, et à 1,1% l'année prochaine, en baisse cette fois de 0,1 point.

Économie la plus dynamique parmi les principaux pays avancés, l'Espagne devrait voir sa croissance bondir à 2,9% cette année (+0,4 point par rapport à juillet), avant d'avancer de 2% en 2026 (+0,2 point).

"L'Espagne est la locomotive de la croissance des principales économies du monde", s'est immédiatement félicité sur X le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez.

"Nous sommes un exemple", s'est-il félicité, son gouvernement tablant de son côté sur une hausse du PIB de 2,7% pour l'année 2025.

Après une chute brutale lors de la pandémie de Covid, la quatrième économie de la zone euro profite actuellement de la bonne santé de la consommation des ménages et de l'investissement malgré le climat d'incertitude provoqué par la hausse des droits de douane des Etats-Unis vers qui elle exporte assez peu.

Première économie de la zone euro, l'Allemagne devrait de son côté connaître après deux années de récession une croissance légèrement supérieure aux précédentes anticipations du FMI avec 0,2% (+0,1 point).

Elle décollera un peu plus nettement en 2026, à 0,9%, prévoit le FMI qui a maintenu son pourcentage inchangé par rapport à juillet dernier mais observe une "reprise de la consommation privée grâce à la hausse des salaires réels et à l'assouplissement budgétaire".

La France devrait quant à elle croître de 0,7% cette année (+0,1 point), et de 0,9% l'an prochain (-0,1 point), selon l'institution de Washington.

Malgré ce léger mieux, la zone euro est loin d'être tirée d'affaire, prévient toutefois le FMI: "l'incertitude accrue sur plusieurs fronts et la hausse des droits de douane sont les principaux facteurs" de la dynamique actuelle, note l'organisation internationale qui n'a toutefois pas pris en compte dans ses prévisions des derniers soubresauts commerciaux entre Pékin et Washington.

L'offre BoursoBank