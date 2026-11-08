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Tennis : l'ancien n° 3 mondial Ferrer rejoint l'équipe d'entraîneurs de Ruud
information fournie par Reuters 08/11/2026 à 10:32

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien numéro trois mondial espagnol David Ferrer rejoindra l'équipe d'entraîneurs de Casper Ruud pour la saison 2027, a annoncé le Norvégien après sa défaite en demi-finale face à Carlos Alcaraz lors du Masters de Paris.

* Ferrer, qui devrait quitter son poste de capitaine de l'équipe espagnole de Coupe Davis après les Finales de ce mois-ci, rejoindra Christian Ruud, le père du joueur, et Pedro Clar au sein de l'équipe du joueur de 27 ans.

* L'Espagnol, finaliste de Roland-Garros en 2013, a entraîné Alexander Zverev en 2020 et 2021, peu après avoir pris sa retraite en tant que joueur en 2019.

* “Les bonnes nouvelles vont vite! David Ferrer rejoindra l’équipe l’année prochaine, et inutile de dire que nous sommes tous très enthousiastes à l’idée de ce qui nous attend”, a écrit Ruud dans un post sur Instagram après sa défaite 6-4, 6-4 face à Alcaraz samedi.

* Cette nomination intervient après une saison décevante pour Ruud, triple finaliste de Grand Chelem et ancien numéro deux mondial.

* Il n’a remporté aucun titre en 2026, une première depuis 2019, et a chuté à la 23e place du classement mondial.

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