Choke mémorable en Chine !
Kylian Mbappé n’y est pour rien. À cinq journées de la fin de la Chinese Super League, Chengdu Rongcheng comptait quatorze points d’avance sur Dalian Yingbo : tout était (presque) acté. Sauf que le leader a choisi ce moment pour collectionner les défaites pendant que le promu empilait les victoires en allant même jusqu’à gagner chez son rival lors de la 29 e journée, histoire de remuer le couteau dans la plaie et de coller une sacrée pression.
Un club fondé il y a trois ans
Ce dimanche, Chengdu a terminé le travail à l’envers en s’inclinant à Shandong Taishan (3-2), pendant que Dalian battait Tianjin. À égalité de points, , les confrontations directes ont couronné Yingbo . Fondée trois saisons plus tôt et sortie du monde amateur, l’écurie empoche le titre dès sa première année dans l’élite. …
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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