Luis Enrique prend la défense de Ferran Torres

La meilleure défense, c’est l’attaque. Après le court succès du PSG face à Troyes, Luis Enrique a répondu sans détour aux critiques émises envers Ferrán Torres , qui peine à marquer depuis plusieurs matchs. « Je vous déjà avais dit en début de saison quand tout le monde était préoccupé pour Mika Godts et qu’il n’y avait aucun problème avec Ferrán Torres, et maintenant c’est le contraire, vous commencez à être préoccupés pour Ferrán, explique l’Asturien. Rien ! Vous ne devez être préoccupés pour aucun joueur du Paris Saint-Germain. »

Les occasions, le plus important pour Enrique

« C’est normal, ce sont les attaquants qui ratent les buts, et qui en marquent normalement, commente l’ancien coach du Barça. Et ce qui est une condition sine qua non pour moi, c’est que les attaquants continuent d’avoir des occasions, et c’est ça que nous cherchons. C’est typique, à chaque fois qu’on joue ce type de matchs, d’avoir je pense 7-8 occasions. Aujourd’hui, leur gardien [Hillel Konaté] était à un très bon niveau comme leur équipe. Et ça a été compliqué, mais comme d’habitude. » …

SW pour SOFOOT.com