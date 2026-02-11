Tenet Healthcare chute en raison de prévisions de recettes annuelles négatives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de l'opérateur hospitalier Tenet Healthcare THC.N chutent de 2,7 % à 187,89 $ en pré-commercialisation

** THC prévoit des revenus 2026 entre 21,5 et 22,3 milliards de dollars, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 22,21 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté 2026 devrait se situer entre 16,19 et 18,47 dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 16,44 dollars

** Les prévisions de revenus reflètent les vents contraires en matière de prix et de volume entraînés par l'expiration des subventions améliorées par l'ACA et un point de départ équilibré sur les paiements dirigés par l'État - Andrew Mok, analyste chez Barclays

** Cependant, THC a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, soutenu par la demande soutenue de services de soins de santé

** L'action THC a bondi de 57 % en 2025