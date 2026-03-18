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Tencent Music voit sa note abaissée par Benchmark et JPM
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 12:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Benchmark abaisse la note de Tencent Music Entertainment Group 1698.HK , TME.N de "buy" à "hold"

** J.P.Morgan rétrograde également la note de "surpondération" à "neutre" et abaisse la prévision de cours de 30 à 12 dollars

** Benchmark dit anticiper une intensification de la concurrence pour peser sur la croissance des abonnements, tandis que les changements rapides dans la création et la consommation de contenu, accélérés par l'adoption de l'IA, introduisent de nouveaux défis structurels

** 24 des 31 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, sept à "conserver"; leur prévision médiane est de 22,30 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~35% cette année

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