Tenax Therapeutics en baisse après l'échec d'un médicament cardiaque à atteindre l'objectif d'un essai clinique de phase avancée

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10 août - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Tenax

TENX.O chutent de 83,9 % à 2,16 dollars avant l'ouverture du marché

** Le médicament expérimental de la société destiné au traitement des maladies cardiaques n'a pas réussi à atteindre l'objectif principal d'une étude de phase avancée

** TENX testait le TNX-103 chez des patients atteints d'hypertension pulmonaire associée à une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée (HFpEF)

** Depuis le début de l'année, l'action avait progressé de 10,3 % jusqu'à la dernière clôture