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Tenable, spécialiste de la cybersécurité, voit ses pertes s'aggraver après une augmentation de son émission d'obligations convertibles à hauteur de 725 millions de dollars
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 15:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** L'action de Tenable Holdings ( TENB.O ), société spécialisée dans la gestion des risques liés à la cybersécurité, a reculé de 2,2 % à 31,31 dollars vendredi, enregistrant ainsi sa cinquième séance consécutive de baisse, après que la société a finalisé une levée de fonds

** TENB, dont le siège se trouve à Columbia, dans le Maryland, a annoncé jeudi soir le prix d’une émission privée de 725 millions de dollars d’obligations convertibles à 0,25 % arrivant à échéance le 15 septembre 2031

** Le prix de conversion a été fixé à 44,84 dollars, soit une prime de 40 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, qui s’établissait à 32,03 dollars

** L'action TENB a clôturé en baisse d'environ 5 % jeudi après que la société a dévoilé une levée de fonds de 650 millions de dollars destinée au remboursement de prêts à terme et à des fins générales, notamment des rachats d'actions supplémentaires, des acquisitions ou des investissements

** La société a l'intention d'utiliser environ 58,1 millions de dollars du produit net pour financer le coût des opérations de « capped call » et racheter jusqu'à 170,5 millions de dollars de ses propres actions afin d'atténuer la dilution potentielle

** Malgré cette baisse, le titre affiche une hausse d'environ 33 % depuis le début de l'année

** La recommandation moyenne de 23 analystes est “conserver”; le cours cible médian de 35 dollars reste inchangé par rapport au mois dernier, mais est en hausse par rapport aux 28 dollars du 11 juin, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2026 à 15:55:14.

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