Temu aurait accepté de se soumettre à des restrictions en matière de protection des données pour régler un litige au Texas

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Le distributeur en ligne chinois Temu a accepté de régler les plaintes relatives à la protection des données déposées par le Texas et limitera désormais la manière dont il traite les données personnelles des consommateurs de cet État, selon des documents consultés vendredi par Reuters.

Temu fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires intentées par des États américains qui craignent que l'entreprise ne collecte illégalement des données d'utilisateurs américains auxquelles le gouvernement chinois pourrait avoir accès. Le Texas est le premier État à avoir trouvé un accord sur ces plaintes. C'est également la première fois que l'entreprise accepte de conserver les données personnelles sur des serveurs américains et de limiter les cas dans lesquels elles peuvent être transmises à la Chine, a déclaré une source proche de l'accord.