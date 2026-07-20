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Tempus va racheter Personalis pour 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tempus AI TEM.O a annoncé lundi son intention d'acquérir Personalis PSNL.O pour environ 1,5 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, afin d'intégrer son test de dépistage du cancer au portefeuille oncologique de cette entreprise spécialisée dans la médecine de précision basée sur l'IA.

Fusions / Acquisitions

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PERSONALIS
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TEMPUS AI RG-A
52,4700 USD NASDAQ 0,00%
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