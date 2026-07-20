Tempus va racheter Personalis pour 1,5 milliard de dollars

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Tempus AI TEM.O a annoncé lundi son intention d'acquérir Personalis PSNL.O pour environ 1,5 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, afin d'intégrer son test de dépistage du cancer au portefeuille oncologique de cette entreprise spécialisée dans la médecine de précision basée sur l'IA.