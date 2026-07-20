Tempus va racheter Personalis, fabricant de tests de dépistage du cancer, pour 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, détails de l'opération tout au long du texte)

Tempus AI TEM.O a annoncé lundi son intention d'acquérir Personalis PSNL.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à environ 1 ,5 milliard de dollars, ajoutant ainsi un test de dépistage du cancer au portefeuille oncologique de cette entreprise spécialisée dans la médecine de précision basée sur l'IA.

L'action Personalis a reculé de 5 % en pré-ouverture, tandis que celle de Tempus a perdu 4 %.

Tempus aura ainsi accès au test de dépistage du cancer « NeXT Personal » de Personalis, conçu pour détecter des traces microscopiques d’ADN tumoral dans le sang d’un patient afin de suivre la réponse au traitement et de détecter une récidive précoce.

Cette acquisition s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat existant entre les deux sociétés, dans le cadre duquel Tempus avait investi dans Personalis en novembre 2023 pour développer le test NeXT Personal.

La transaction devrait être finalisée fin 2026 ou début 2027.