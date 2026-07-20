 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tempus va racheter Personalis, fabricant de tests de dépistage du cancer, pour 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, détails de l'opération tout au long du texte)

Tempus AI TEM.O a annoncé lundi son intention d'acquérir Personalis PSNL.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à environ 1 ,5 milliard de dollars, ajoutant ainsi un test de dépistage du cancer au portefeuille oncologique de cette entreprise spécialisée dans la médecine de précision basée sur l'IA.

L'action Personalis a reculé de 5 % en pré-ouverture, tandis que celle de Tempus a perdu 4 %.

Tempus aura ainsi accès au test de dépistage du cancer « NeXT Personal » de Personalis, conçu pour détecter des traces microscopiques d’ADN tumoral dans le sang d’un patient afin de suivre la réponse au traitement et de détecter une récidive précoce.

Cette acquisition s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat existant entre les deux sociétés, dans le cadre duquel Tempus avait investi dans Personalis en novembre 2023 pour développer le test NeXT Personal.

La transaction devrait être finalisée fin 2026 ou début 2027.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PERSONALIS
13,8250 USD NASDAQ -10,17%
TEMPUS AI RG-A
47,6400 USD NASDAQ -9,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 346,84 +0,10%
2CRSI
26,24 +1,08%
Pétrole Brent
88,05 +3,76%
VALERIO THER. (EX...
0,732 +20,00%
SOITEC
86,94 -0,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank