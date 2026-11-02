Tempus AI en hausse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inattendu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** Le titre de Tempus AI TEM.O , société spécialisée dans la médecine de précision basée sur l'IA, progresse de 10,8 % à 80 dollars lors des échanges de l'après-midi

** La société affiche un BPA ajusté surprise de 7 cents, contre une perte attendue de 8 cents, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 411,54 millions de dollars, dépasse les prévisions des analystes , qui s'élevaient à 409,35 millions de dollars

** TEM relève la fourchette basse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 , qu'elle estime désormais entre 1,600 milliard et 1,605 milliard de dollars, contre 1,595 milliard et 1,605 milliard de dollars auparavant

** La croissance de 32 % de l’activité oncologie et celle de 33 % du segment données et applications ont été les moteurs de ces résultats — Eric Lefkofsky, directeur général

** 11 analystes sur 23 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, tandis que 11 recommandent de "conserver" et 1 de "vendre fortement"; leur objectif de cours médian est de 75 dollars — LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse d'environ 35 % depuis le début de l'année