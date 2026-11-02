Tempus AI bondit de 11%, sa promesse de rentabilité commence à prendre forme

Tempus AI s'envole de 11% à Wall Street après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, confirmant la montée en puissance de ce spécialiste américain du diagnostic moléculaire et de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine de précision. Son chiffre d'affaires a progressé de 23% à 411,5 MUSD, contre 409,4 MUSD attendus, tandis que le bénéfice ajusté par action ressort à 0,07 USD, contre une perte anticipée de 0,09 USD. Surtout, l'EBITDA ajusté atteint 25,6 MUSD, contre seulement 1,5 MUSD un an auparavant, témoignant d'une amélioration sensible de la rentabilité.

Cette dynamique repose notamment sur les diagnostics oncologiques, dont les volumes ont augmenté de 32%, tandis que ceux des tests de détection de maladie résiduelle minimale (MRD) ont quadruplé, à environ 12 000. L'activité Data & Applications affiche de son côté une croissance de 33%, à 108,1 MUSD, portée par l'intérêt croissant des laboratoires pharmaceutiques pour les données médicales et les modèles d'IA.

Tempus permet notamment à des groupes comme AstraZeneca, Bristol Myers Squibb ou Merck d'exploiter ses vastes bases de données génétiques et cliniques pour mieux identifier les patients susceptibles de répondre à leurs traitements, découvrir de nouveaux biomarqueurs et optimiser leurs essais cliniques. L'entreprise développe également des modèles d'IA personnalisés pour ses partenaires, une évolution qui pourrait renforcer son rôle dans la recherche pharmaceutique et améliorer la visibilité de ses revenus grâce à des contrats pluriannuels. Les nouvelles commandes de licences de données dépassent ainsi 550 MUSD depuis janvier.

Quelques réserves subsistent néanmoins. La croissance des diagnostics héréditaires ralentit à 3% et le groupe reste déficitaire en normes GAAP. Tempus relève légèrement ses prévisions annuelles de revenus, désormais comprises entre 1,60 et 1,605 MdUSD, mais maintient son objectif d'EBITDA ajusté à 65 MUSD. Enfin, l'acquisition prévue de Personalis pour 1,5 MdUSD pourrait accélérer son développement dans la MRD, au prix de nouveaux besoins de financement.