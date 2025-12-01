Temps maussade sur les marchés européens après les PMI

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini cette première séance du mois de décembre sur une note négative. La séance a été animée par les PMI. En zone euro, l'activité manufacturière est retombée en zone de contraction en novembre. Aux Etats-Unis, elle s'est contractée plus forte que prévu, selon l'ISM. Sur le front des valeurs, l'avionneur Airbus a connu des fortes turbulences tandis que Bureau Veritas a été dégradé par RBC. Le CAC 40 a reculé de 0,32% à 8097 points alors que l'EuroStoxx 50 a sauvé la mise en finissant stable (+0,01%) à 5668 points.

En Europe, HSBC a annoncé un partenariat stratégique avec la start-up française Mistral AI pour renforcer et accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle générative (IA générative) au sein de l'ensemble de la banque. En Bourse, l'action de la banque britannique a perdu 0,97% à 1080,60 pence. Ce partenariat pluriannuel lui donne accès aux modèles commerciaux de Mistral AI, y compris aux développements futurs. Les équipes des 2 sociétés vont par ailleurs collaborer sur le développement de solutions d'IA générique au sein de l'organisation d'HSBC.

Plus fort repli du CAC 40, Airbus (-5,81% à 192,58 euros) a rappelé vendredi dernier près de 6 000 avions A320, pour remplacer en toute urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires, suite à un incident fin octobre aux États-Unis. "Sur un total d'environ 6 000 avions potentiellement concernés, la grande majorité a désormais bénéficié des modifications nécessaires. Nous travaillons avec nos clients aériens pour soutenir la modification des moins de 100 avions restants afin de garantir leur remise en service", a précisé le constructeur aéronautique dans un communiqué.

Bureau Veritas (-2,90% à 26,78 euros) a accusé la deuxième plus forte baisse du CAC 40, subissant une dégradation de RBC qui est passé de "sous-performance" contre "performance en ligne", avec un objectif de cours ramené de 28,5 à 26,5 euros. L'analyste distingue une multitude d'opportunités plus intéressantes dans l'ensemble du secteur et pense que les perspectives commerciales mondiales sont de plus en plus défavorables, tandis que certaines mégatendances s'affaiblissent pour l'industrie des technologies de l'information et de la communication

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 47,8 en novembre, en ligne avec les prévisions après 48,8 en octobre, a indiqué S&P Global.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 49,6 en novembre, contre 49,7 de consensus après 50 en octobre, a indiqué S&P Global. Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank souligne que la conjoncture de la zone euro reste fragile, le secteur manufacturier ne parvenant pas à sortir de la stagnation et risquant même de rebasculer en zone de contraction.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 48,2 en novembre, contre 48,4 de consensus après 49,6 en octobre, a indiqué S&P Global.

Le secteur manufacturier s'est contracté plus fortement qu'anticipé en novembre aux Etats-Unis, a indiqué l'Institute for Supply Management. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur a reculé à 48,2 après 48,7 en octobre. Il était attendu à 49.

Le secteur manufacturier a légèrement moins ralenti que prévu en novembre aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur a reculé à 52,2 après 52,5 en octobre. Il était attendu à 51,9.

A la clôture, l'euro progresse de 0,25% à 1,1622 dollar.