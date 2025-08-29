Temps maussade à Wall Street ; Dell dévisse

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en territoire négatif après la publication d'une kyrielle de statistiques dont l'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed, qui est ressorti conforme aux attentes en juillet. Le moral des ménages américains s'est dégradé plus fortement que prévu en août et le déficit de la balance commercial s'est creusé davantage. Coté valeurs, le groupe informatique Dell déçoit en raison de la rentabilité décevante de la division abritant les serveurs. Vers 17h30, le Dow Jones se replie de 0,36% à 45474 points et le Nasdaq de 1,10% à 21 467 points.

Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les sociétés exposées au boom de l'intelligence artificielle. Après l’accueil pour le moins mitigé réservé aux résultats de Nvidia, qui continue de reculer aujourd'hui,dévisse de 8,59% à 122,54 dollars et ferme la marche du S&P500. Les investisseurs sanctionnent la marge opérationnelle décevante de la division, où est logée son activité serveurs. Dans le même temps, le groupe informatique a pourtant relevé ses objectifs annuels. Avec des indices américains sur leurs plus hauts historiques, il n'y a pas de marge d'erreur.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 58,2 en août, contre 61,7 en juillet. Il était attendu à 58,6.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 41,5 en août alors qu'il était attendu à 46,6. Il avait atteint 47,1 en juillet.

Les États-Unis ont enregistré un déficit de la balance commerciale de 103,60 milliards de dollars en juillet. Il était attendu à 90,20 milliards de dollars, après 84,85 milliards de dollars en juin.

Les revenus des ménages ont augmenté de 0,4% en juillet aux Etats-Unis, en ligne avec les attentes après une hausse de 0,3% en juin. La consommation a progressé de 0,5%, comme attendu, après une augmentation de 0,4% en juin.

L'indice des prix PCE américain a progressé de 2,6% en juillet, en rythme annuel, comme attendu, après 2,6% en juin. En rythme mensuel, il s'élève à 0,2% comme attendu, après +0,3% en juin. En version core, il a augmenté de 2,9% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 2,8% en juin. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alibaba

Le groupe Internet chinois, Alibaba, devrait progresser à la faveur de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Au premier trimestre, clos fin juin, il a ainsi vu son bénéfice net bondir de 76% à 42,38 milliards de yuans (5,92 milliards de dollars). Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a chuté de 10% à 14,75 yuans ou 2,06 dollars alors que le consensus s'élevait à 14,16 yuans.

Autodesk

L'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur Autodesk est attendu en forte hausse après avoir relevé ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, de l'exercice 2026, le concurrent de Dassault Systèmes a enregistré un bénéfice net de 313 millions de dollars, soit 1,46 dollar par action, contre un bénéfice de 282 millions de dollars, soit 1,30 dollar par action, un an auparavant. En données ajustées, Autodesk a généré un bénéfice par action de 2,62 dollars, surpassant le consensus s'élevant à 2,45 dollars.

Dell

Marvell Technology

Marvell Technology est attendu dans le rouge en raison de perspectives moins favorables que prévu. Au deuxième trimestre, clos début août, de l'exercice 2026, le fabricant de puces a généré un bénéfice net de 194,8 millions de dollars, ou 22 cents par action, contre un profit de 177,9 millions, ou 21 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 67 cents, en ligne avec le consensus

PepsiCo

PepsiCo augmenté sa participation dans le fabricant de boissons énergisantes Celsius Holdings grâce à un accord de 585 millions de dollars. L'opération, dans le cadre de laquelle le géant du soda a acheté 5 % des actions privilégiées de Celsius, porte la participation de PepsiCo dans la société à environ 11 % après conversion. PepsiCo avait payé 550 millions de dollars pour une participation de 8,5 % dans Celsius en 2022.

Ulta Beauty

Les ventes d'Ulta Beauty au second trimestre 2025 ont augmenté de 9,3% sur un an pour atteindre 2,8 milliards de dollars. Sur cette période, le distributeur de produits de beauté indique que sa marge brute a augmenté de 11,6% pour s'établir à 1,1 milliard de dollars contre 978,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Sur ce trimestre, le bénéfice d'exploitation s'est établi à 344,9 millions de dollars, contre 329,2 millions de dollars un an avant. Le bénéfice net a augmenté de 3,3% pour atteindre les 260,9 millions de dollars.