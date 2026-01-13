 Aller au contenu principal
Telia pénalisé par une dégradation de broker
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 16:58

Telia recule de près de 2% à Stockholm, plombé par une dégradation de conseil chez UBS de "achat" à "neutre", et malgré un objectif de cours rehaussé de 35,7 à 41,6 couronnes suédoises sur le titre de l'opérateur de téléphonie nordique.


"Telia est devenue l'une des cartes les plus défensives du secteur, marquant un grand changement par rapport à la perception précédente, mais nous voyons la valorisation pleine et tous les catalyseurs visibles intégrés", juge le broker.

