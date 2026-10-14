Televisa et Fintech s'apprêtent à concurrencer America Movil en rachetant la filiale mexicaine d'AT&T pour 2 milliards de dollars

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* Televisa et Fintech détiendront chacune 50 % de l'entreprise

* Selon la Scotiabank, cette transaction est une bonne affaire et constitue une menace pour Telcel, filiale d'America Movil

* Cette cession permettra à AT&T de se concentrer sur ses activités aux États-Unis

(Refonte et mises à jour dans l'ensemble du texte)

par Iñigo Alexander

Grupo Televisa TLEVISACPO.MX

TV.N et Fintech Holdings ont convenu d'acheter la filiale mexicaine d'AT&T, T.N , pour 2 milliards de dollars en espèces, ce qui annonce un bras de fer avec le géant des télécommunications America Movil AMXB.MX et marque l'une des plus importantes opérations de fusion-acquisition au Mexique ces dernières années.

L’annonce de cette opération, qualifiée de « bonne affaire » par la Scotiabank, a fait bondir de 5 % le cours de l’action de Televisa, le plus grand diffuseur mexicain et le plus grand producteur mondial de contenus en espagnol, lors des négociations après la clôture à la Bourse de New York.

La filiale mexicaine d’AT&T, deuxième opérateur mobile du pays derrière Telcel (America Movil), comptait quelque 24,7 millions d’abonnés en décembre, a indiqué Televisa.

Cette opération conférera à Televisa une envergure considérable, faisant passer sa part du marché total des abonnés à la téléphonie fixe et mobile au Mexique de 8 % à 19 %, selon la note de la Scotiabank adressée à ses clients.

« Nous pensons que le faible prix de l’opération et l’implication de Fintech constituent, en soi, une mauvaise nouvelle pour (America Movil), car cela signifie que les nouveaux propriétaires pourront consacrer davantage de ressources aux dépenses d’investissement », a déclaré la Scotiabank.

Fintech, une société d’investissement privée et une holding détenue par le milliardaire mexicain David Martinez, détient 22,3 % de Televisa et prendra une participation de 50 % dans le consortium d’acquéreurs.

Il s’agit de la deuxième tentative de Televisa pour pénétrer le secteur très concurrentiel des télécommunications, après une première tentative infructueuse entre 2012 et 2014.

Malgré l’importante population du Mexique, sa proximité avec les États-Unis et la demande croissante en matière de connectivité, s’implanter dans ce secteur s’est longtemps avéré difficile en raison des coûts élevés et de la concurrence féroce de Telcel.

Scotiabank a indiqué que cette nouvelle entreprise pourrait chercher à conclure un partenariat de distribution directe vers les téléphones portables avec des opérateurs tels que Starlink afin de concurrencer Telcel, qui exploite deux fois plus de pylônes de connectivité et dispose d’un réseau 5G bien plus performant à travers tout le pays.

Pour AT&T, cette cession lui permettra de se concentrer sur ses activités américaines dans la fibre optique et la 5G, tout en consacrant davantage de ressources à la « connectivité avancée » en vue d’un avenir fondé sur l’intelligence artificielle.

L’action AT&T a progressé de 1,6 % pour clôturer à 22,85 dollars.

La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires au Mexique. Le prix est susceptible d’ajustements, auxquels s’ajouteront des avantages contractuels et conditionnels supplémentaires, et sera financé par la trésorerie disponible et un financement par emprunt garanti sans recours, a précisé Televisa.

AT&T n’est pas la seule entreprise à se retirer du secteur mexicain des télécommunications.

En avril, le géant espagnol des télécommunications Telefónica Movistar a cédé ses activités mexicaines à un consortium américain pour 450 millions de dollars, afin de se recentrer sur ses marchés clés en Europe.

La filiale mexicaine d’AT&T a clôturé l’année 2025 avec un chiffre d’affaires de 85,4 milliards de pesos (soit 4,65 milliards de dollars) et un résultat d’exploitation de 1,4 milliard de pesos, a indiqué Televisa.

(1 dollar = 18,36 pesos mexicains)