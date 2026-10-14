Televisa en hausse après l'annonce d'un accord visant l'acquisition de la filiale mexicaine d'AT&T

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14 octobre - ** Les actions du groupe mexicain Grupo Televisa TLEVISACPO.MX ont bondi mercredi après l'annonce par la société de son intention d'acquérir la filiale mexicaine d'AT&T, , pour 2 milliards de dollars en espèces.

** Les analystes de GBM ont déclaré trouver la valorisation de cette opération attractive, car « celle-ci pourrait générer d'importantes synergies ».

** Les actions de Grupo Televisa, qui exploite le plus grand réseau de télévision du pays, ont progressé de 6,8 %, après avoir atteint un plus haut de 7,4 %.

** Les hausses enregistrées aujourd’hui ont ajouté 1,7 milliard de pesos (91,69 millions de dollars) à la capitalisation boursière de la société.

** Les actions de Televisa ont été retirées de l'indice boursier principal du Mexique .MXX en septembre dernier

** L'acquisition de cette filiale d'AT&T se fera en collaboration avec Fintech Holdings, une société d'investissement privée et une holding détenue par le milliardaire mexicain David Martinez.

(1 dollar = 18,5410 pesos mexicains)