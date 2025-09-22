Teleperformance : retrace le plancher des 63E
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 12:11
En cas d'enfoncement, le prochain objectif moyen terme serait un support oblique qui gravite vers 53E.
Valeurs associées
|63,2600 EUR
|Euronext Paris
|-3,42%
