CAC 40
7 831,55
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Teleperformance : retrace le plancher des 63E
22/09/2025

Teleperformance glisse inexorablement depuis le pullback survenu mi-août sous les 74E : le titre retrace le plancher annuel -de 8 ans- des 63E.
En cas d'enfoncement, le prochain objectif moyen terme serait un support oblique qui gravite vers 53E.

TELEPERFORMANCE

TELEPERFORMANCE
63,2600 EUR Euronext Paris -3,42%
