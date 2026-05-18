 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Teleperformance : retrace l'ex-support des 75,4E
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 09:54

Teleperformance franchit la résistance des 73,4E du 19 août 2025 et retrace l'ex-support des 75,4E du 24 juin 2025.

Le prochain objectif redevient le comblement du gigantesque "gap" des 84,84E du 31 juillet 2025.

Valeurs associées

TELEPERFORMANCE
74,7600 EUR Euronext Paris +7,29%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 895,41 -0,72%
INNATE PHARMA
1,948 +11,95%
Pétrole Brent
110,14 +3,33%
NANOBIOTIX
41,78 -4,66%
TOTALENERGIES
80,07 +1,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank