information fournie par Zonebourse • 18/05/2026 à 09:54

Teleperformance : retrace l'ex-support des 75,4E

Teleperformance franchit la résistance des 73,4E du 19 août 2025 et retrace l'ex-support des 75,4E du 24 juin 2025.

Le prochain objectif redevient le comblement du gigantesque "gap" des 84,84E du 31 juillet 2025.