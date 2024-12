Téléperformance: enfonce les 85,8E, chute de -4% res 82,1E information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 11:31









(CercleFinance.com) - Téléperformance enfonce résolument le support des 85,8E (des 11 octobre et 3 décembre) puis le plancher annuel de clôture des 84E du 19 mars et chute de -4% res 82,1E.

Il ne reste plus comme support potentiel que les 80,8E, plancher intraday des 12 et 13 mars dernier avant le grand plongeon vers 73,12E, le plancher de 27 juin 2016.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 82,00 EUR Euronext Paris -3,91%