Airbus, Thales et Leonardo fusionnent leurs activités spatiales pour la souveraineté de l'Europe

Un ingénieur à l'oeuvre pour le satellite Plato pour l'ESA à Cannes, dan sle sud de la France, le 23 septembre 2024 ( AFP / Bénédicte REY )

Les poids lourds européens Airbus , Thales et Leonardo ont signé jeudi un protocole d’accord en vue de fusionner leurs activités dans les satellites, un méga-projet destiné à contrer la domination de Starlink, la constellation d’Elon Musk, et à renforcer la souveraineté de l'Europe.

L'"acteur spatial européen de premier plan" ainsi créé emploiera quelque 25.000 personnes à travers l'Europe, pour un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros (à fin 2024) et un carnet de commandes représentant plus de trois années de ventes.

Il sera opérationnel en 2027 si la Commission européenne donne son feu vert, souligne Thales.

"Dans un contexte mondial marqué par une concurrence accrue, nous avons besoin de champions du spatial à l’échelle de l’Europe. C’est le seul moyen pour investir plus, innover plus, être plus compétitifs et mettre le spatial au service de notre autonomie stratégique", a réagi Philippe Baptiste, ministre français de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et ancien patron du Cnes, l'agence spatiale française.

Ce projet de fusion, baptisé Bromo, est "une excellente nouvelle", s'est également félicité le ministre français de l'Economie Roland Lescure, saluant "la création d’un champion européen des satellites" qui permettra de "renforcer notre souveraineté européenne".

- "Monopole"? -

Le siège social de la nouvelle entité sera basé à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, où Airbus, Thales Alenia Space et Leonardo disposent déjà d’importantes implantations en ingénierie, production et recherche, a annoncé un haut responsable de Thales lors d'une conférence téléphonique.

Le logo du géant italien Leonardo à Milan, en Italie, le 16 octobre 2024 ( AFP / MARCO BERTORELLO )

Airbus, Leonardo et Thales détiendront respectivement 35%, 32,5% et 32,5% du capital. L'entreprise fonctionnera sous contrôle conjoint, avec "une gouvernance équilibrée", selon Leonardo.

Des syndicats ont toutefois mis en garde contre le "monopole" que créerait cette fusion et prévenu que les suppressions d'emploi en cours dans les branches spatiales d'Airbus et de Thales mettaient "en péril le maintien des compétences".

Pour la CGT Métallurgie, la raison de cette fusion est "de créer un monopole permettant d'imposer ses prix et d'affaiblir le pouvoir des agences" spatiales française Cnes et européenne ESA.

Dans un communiqué mardi, le syndicat a fait valoir qu'Airbus et Thales Alenia Space avaient déjà "un carnet de commandes record qu'ils (avaient) du mal à honorer".

Le syndicat FO Métaux a estimé jeudi que cette fusion ouvrait "la voie à un nouvel équilibre industriel", à condition que des "savoir-faire" français soient préservés. Elle "ne peut être synonyme de perte d’emploi", a-t-il mis en garde.

"Nous avons trouvé un équilibre, qui se rapproche de ce qui a été fait avec succès il y a 25 ans avec MBDA", a assuré un haut responsable d'Airbus faisant référence au consortium européen spécialisé dans les missiles, où les principaux actionnaires européens — Airbus, BAE Systems et Leonardo — détiennent des parts équilibrées et exercent un contrôle conjoint sur les décisions stratégiques.

La souveraineté des Etats sera "préservée" avec de "fortes fonctions transversales", a-t-il ajouté.

- Airbus de l'espace -

Le satellite Biomass construit par Airbus Defence and Space pour l'Agence spatiale européenne présenté à Toulouse le 11 février 2025. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Dans une interview à l'AFP début octobre le patron de l'ESA Josef Aschbacher avait promis de soutenir Bromo "par tous les moyens".

"Nous avons vu la force de l'industrie européenne dans l'aviation avec Airbus, qui domine le secteur. Le secteur de l'espace est plus petit, par conséquent, l'Europe doit être encore plus alignée", avait-t-il déclaré.

Face à la crise des satellites de télécommunication européens, "nous avons malheureusement dû effectuer des réductions de coûts (en supprimant des emplois, ndlr) au cours des deux dernières années. C'est en grande partie accompli", a souligné le responsable d'Airbus.

"Avec un marché en croissance, nous ne voyons à ce stade aucune fermeture de site ou autre mesure spectaculaire", a-t-il assuré.

Thales a pour sa part indiqué jeudi que compte tenu du gain d'un important contrat lié à la future constellation européenne de satellites Iris2, la suppression de postes dans sa branche spatiale avait été "suspendue", après avoir déjà redéployé 75% de salariés.

La nouvelle entité regroupera principalement les activités Space Systems et Space Digital d'Airbus, les co-entreprises de Thales et Leonardo - Thales Alenia Space et Telespazio -, ainsi que la filiale Thales SESO.