Teleperformance : dévisse de -15%, sous 44E, alerte à la baisse sous 45,8E

Teleperformance dévisse de -15%, sous 44E et valide une grosse alerte à la baisse avec la cassure du plancher annuel des 45,75E du 25 mars.

Le titre retombe au plus bas depuis octobre 2014 et se dirige vers un test des 40,5E, la zone d'accumulation d'avril/mai 2014.