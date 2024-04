Teleperformance confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Teleperformance a enregistré une hausse de 26,7% en données publiées à 2,54 milliards d’euros sous l’effet de l’intégration des activités de Majorel depuis le 1er novembre 2023. Le spécialiste des services aux entreprises en solutions digitales affiche une progression de 0,9% de ses revenus en pro forma. La croissance du chiffre d’affaires a été " marquée comme attendue par une base de comparaison élevée (+ 11 % pro forma au premier trimestre 2023) et un contexte macroéconomique qui reste incertain ", a commenté la société.

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, a déclaré : " Le début d'année est bien engagé pour réaliser nos objectifs annuels, avec d'une part une croissance pro forma de près de + 1 %, dans la fourchette haute de nos prévisions, et d'autre part une excellence opérationnelle continue, notamment dans les activités offshore en Inde pour le marché nord-américain et les services spécialisés ".

Teleperformance souligne le bon déroulement du plan d'intégration de Majorel et confirme le montant des synergies de coûts d'environ 150 millions d'euros sur une base " run rate " d'ici 2025.

Selon Daniel Julien, " les performances devraient s'améliorer au 2nd semestre en raison d'une base de comparaison moins élevée et de nouveaux contrats signés sur la récente période ".

La société a confirmé ses objectifs 2024. Teleperformance prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires pro forma comprise entre 2% et 4% et une hausse de la marge d'Ebita récurrent comprise entre 10 et 20 points de base sur une base pro forma (vs. 14,9 % en 2023) hors coûts d'intégration de Majorel.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Communication et Publicité

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.