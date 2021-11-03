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Teleperformance-CA en hausse au T3, relève ses objectifs 2021
information fournie par Reuters03/11/2021 à 17:54

3 novembre (Reuters) - TELEPERFORMANCE TEPRF.PA :

* CA CONSOLIDÉ AU T3 EUR 1,76 MD CONTRE EUR 1,43 MD L'AN DERNIER, +20,8% À DONNÉES COMPARABLES

* RELÈVEMENT DEL’OBJECTIF ANNUEL DE CROISSANCE DU CA ET DE MARGE EN 2021

* NOUVEAUX OBJECTIFS 2021 : CROISSANCE ANNUELLE DU CA SUPÉRIEURE OU ÉGALE À+ 20% À DONNÉES COMPARABLES (CONTRE UN OBJECTIF PRÉCÉDENT D’ENVIRON +18%)

* NOUVEAUX OBJECTIFS 2021 : TAUX DE MARGE D’EBITA COURANT SUR CHIFFRE D’AFFAIRES D’ENVIRON 15% (CONTRE UN OBJECTIF PRÉCÉDENT SUPÉRIEUR À 14,5%)

* OBJECTIFS ANNUELS 2021 : POURSUITE ATTENDUE D’UN BON RYTHME DE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AU T4 SUR UNE BASE DECOMPARAISON ÉLEVÉE

* AU T3, DYNAMIQUE COMMERCIALE SOUTENUE PORTÉE PAR L’ACCÉLÉRATION DE LA DIGITALISATION DU MARCHÉ, NOTAMMENT VIA LES SECTEURS DU E-COMMERCE, DE LA LOGISTIQUE, DES RÉSEAUX SOCIAUX ET DU DIVERTISSEMENT EN LIGNE

* LA DYNAMIQUE COMMERCIALE EST PARTICULIÈREMENT SOUTENUE EN EUROPE CONTINENTALE ET DANS LAZONE IBÉRICO-LATAM-PDG

Texte original sur Eikon [ID: nBw5LSQmWa] Pour plus de détails, cliquez sur TEPRF.PA

(Gdansk Newsroom)

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