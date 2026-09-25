Airbus identifie un défaut sur l'A321neo et affirme qu'il ne présente aucun risque pour la sécurité

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(Rédaction entièrement remaniée, avec des détails et du contexte)

par Allison Lampert, Carlos Méndez et Mrinmay Dey

Airbus AIR.PA a déclaré jeudi avoir identifié et maîtrisé un "problème de qualité" dans la structure du fuselage de son avion A321neo, mais que les appareils pouvaient continuer à voler car cela ne présentait aucun risque pour la sécurité.

Une source proche du dossier a indiqué que ce défaut concernait environ 500 appareils, dont environ 250 déjà en service et 250 en cours de production.

L’A321neo, le plus grand et le plus populaire des avions monocouloirs d’Airbus, peut accueillir jusqu’à 244 passagers et est conçu pour parcourir des distances allant jusqu’à 4 000 milles marins.

Il s'agit du deuxième problème technique affectant le fuselage du modèle le plus vendu du secteur en neuf mois, après qu'Airbus eut signalé en décembre dernier des défauts au niveau des panneaux du fuselage.

Airbus a déclaré avoir découvert ce qu'il a qualifié d'"écart" dans la protection de surface ou le revêtement appliqué aux composants de la structure, appelés longerons, qui s'étendent dans le sens de la longueur du fuselage.

La société a précisé que cette découverte avait été faite alors que les pièces faisaient déjà l’objet d’une retouche sur la chaîne de production.

Ce dernier contretemps survient alors qu’Airbus tente d’augmenter la production de ses avions à fuselage étroit pour passer d’environ 60 par mois actuellement à 75. Airbus a également qualifié ce problème de "problème de qualité" sans incidence sur la sécurité, mais la résolution de la situation a entraîné plusieurs mois de retards de livraison.

Airbus a identifié et maîtrisé la source du problème et une solution est désormais disponible, a-t-il ajouté.

Selon cette source, Airbus a repéré le problème pour la première fois au cours de l’été. Les premiers résultats d’une analyse plus approfondie ont été communiqués récemment.

Les clients continuent de prendre livraison des appareils sans exiger que des travaux supplémentaires soient effectués au préalable, et Airbus leur a indiqué qu’il n’y avait pas de nécessité immédiate de procéder à des réparations, a précisé la source.

Les autorités de régulation européennes pourraient toutefois émettre une directive exigeant formellement que ces défauts soient réparés dans un délai donné.

Delta, qui exploite des A321neo, a déclaré être "en contact permanent avec ses partenaires constructeurs et s'engage à toujours prendre les mesures nécessaires pour respecter, voire dépasser, les recommandations des exploitants et les directives des autorités de régulation".

C’est la publication spécialisée *The Air Current* qui a été la première à faire état de ce problème.