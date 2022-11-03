Teleperformance CA Consolidé au T3 en hausse à 2,06 milliards d'euros
information fournie par Reuters03/11/2022 à 18:14
3 novembre (Reuters) - Teleperformance SE TEPRF.PA :
* CA CONSOLIDÉ AU T3 EUR 2,06 MDS CONTRE EUR 1,76 MDS IL Y A UN AN
* CA CONSOLIDÉ SUR LES NEUF MOIS EUR 6 MDS CONTRE EUR 5,19 MDS IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES 2022: LES ACTIVITÉS DEVRAIENT PROGRESSER ACTIVEMENT AU 4ÈME TRIMESTRE, SOUTENUES PAR LA MONTÉE EN PUISSANCE DE CONTRATS SIGNÉS EN 2022
* PERSPECTIVES 2022: UNE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES HORS IMPACT DES CONTRATS D'ASSISTANCE COVID SUPÉRIEURE À + 12 %, CONTRE UN OBJECTIF INITIAL DE CROISSANCE SUPÉRIEURE À + 10 %, QUI DEVRAIT AUSSI PERMETTRE DE DÉPASSER L'OBJECTIF INITIAL DE CROISSANCE ORGANIQUE DE + 5 %
* PERSPECTIVES 2022: UNE MARGE D'EBITDA COURANT SUR CHIFFRE D'AFFAIRES SUPÉRIEURE À 21%
* PERSPECTIVES 2022: UNE MARGE D'EBITA COURANT SUR CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 15,5 %, EN HAUSSE DE + 40 POINTS DE BASE VERSUS. 2021, ET EN HAUSSE DE + 10 POINTS DE BASE VERSUS. L'OBJECTIF INITIAL 2022 DE HAUSSE DE + 30 POINTS DE BASE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur TEPRF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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