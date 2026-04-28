Telenor perd le réseau, Novartis tombe malade et Norden prend le large
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 09:44
Actions en hausse
Norden ( 9%) : la société de transport maritime basée au Danemark relève ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice et anticipe désormais 64 MUSD de gains sur cessions de navires en 2026, contre 20 MUSD initialement prévus.
SIG Group ( 9%) : transforme la baisse du CA (-4,2%) en tour de force : le bénéfice net quadruple à 67,3 MEUR grâce à une marge EBIT ajustée qui grimpe à 13,4% contre 12,8% un an plus tôt. Le fabricant suisse d'emballages écrase les attentes par l'efficacité opérationnelle, confirmant ses objectifs 2026.
Nordic Semiconductor ( 7%) : le spécialiste des semi-conducteurs surpasse les attentes au 1er trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 24% sur un an et un résultat opérationnel supérieur aux prévisions du marché.
Canal ( 5%) : le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 2,17 MdsEUR contre 1,54 un an plus tôt, porté par l'intégration de MultiChoice. La société de média a réitéré ses perspectives pour 2026, prévoyant un chiffre d'affaires stable pour l'exercice 2026.
Nexans ( 4%) : muscle sa présence américaine en avalant Republic Wire pour 680 MEUR, plateforme stratégique sur la basse tension qui génère 520 MEUR de CA. L'électrification grimpe de 4,9% au 1er trimestre malgré un carnet à 7,9 MdsEUR, les objectifs 2026 confirmés rassurent le marché.
Actions en baisse
Telenor (-8%) : l'opérateur mobile norvégien publie un chiffre d'affaires en recul de -1,4%. L'EBITDA ajusté s'établit lui aussi en dessous du consensus. La direction a annoncé ajuster à la baisse les prévisions de croissance organique tout en soulignant une pleine confiance pour ce qui est des objectifs moyen et long terme.
Valmet (-7%) : le géant industriel finlandais publie des résultats inférieurs aux attentes malgré un chiffre d'affaires plus solide que prévu. En parallèle, le groupe a dévoilé son intention d'entamer des négociations portant sur des mesures de chômage technique touchant 2 400 employés.
Securitas (-6%) : le géant suédois de la sécurité a publié un résultat d'exploitation inférieur aux attentes, pénalisé par des effets de change défavorables. L'essentiel du chiffre d'affaires du groupe est réalisé hors de Suède.
Novartis (-4%) : le spécialiste suisse des produits pharmaceutiques a vu son chiffre d'affaires reculer de 5% à taux de change constant au 1er trimestre. Le résultat opérationnel s'est établi à 4,2 MdsUSD en repli de 11% à devise équivalente ou 9% en organique.
Air Liquide (-3%) : la société française annonce un chiffre d'affaires consolidé de 6,79 MdsEUR en dessous du consensus Vara de 6,83 MdsEUR. Cette baisse est principalement due à l'interruption de l'approvisionnement en hélium au Qatar depuis mars. La direction confirme malgré tout les perspectives pour 2026-2027.
A lire aussi
-
La Bourse de Paris hésite sur la marche à suivre mardi, à la veille de deux jours d'annonces qui vont faire bouger les marchés, à savoir les résulats des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales. A 10H35, après des débuts hésitants, ... Lire la suite
-
Cette décision est une nouvelle illustration de la politique du gouvernement américain, ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux États-Unis. L'administration Trump poursuit son combat contre les énergies renouvelables, et ... Lire la suite
-
Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques. Le ... Lire la suite
-
La Banque du Japon (BoJ) a laissé mardi ses taux d'intérêt inchangés, mais trois des neuf membres du comité de politique monétaire ont proposé de relever les taux, illustrant les préoccupations au sein de l'institution à propos des pressions inflationnistes engendrées ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer