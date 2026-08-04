Telegram annonce que son application est de nouveau disponible sur l'App Store d'Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Telegram a annoncé lundi que son application de messagerie avait été réintégrée dans l'App Store d'Apple

AAPL.O , après que des vérifications menées par Reuters avaient révélé qu'elle n'était plus disponible.

“Telegram a été réintégré sur l'App Store et devrait bientôt être à nouveau disponible pour tous les utilisateurs”, a-t-il indiqué, sans donner plus de détails.

Plus tôt dans la journée, un message affiché sur la page de Telegram dans l’App Store d’Apple indiquait: “La page que vous recherchez est introuvable.”

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures d’ouverture habituelles.