Telefonica grimpe après avoir confirmé ses ambitions pour 2026
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 09:56
Sur les trois premiers mois de l'année, la société espagnole a enregistré un chiffre d'affaires de 8,13 milliards d'euros, en hausse de 0,8% à taux de change constants. La progression de 1,1% des revenus tirés des services a permis de compenser le recul de 2,4% des ventes de terminaux mobiles.
L'Ebitda ajusté a progressé de 1,8% en données comparables, à 2,84 milliards d'euros. La marge d'Ebitda ajusté s'est également améliorée de 0,3 point, pour atteindre 34,9%.
Le groupe a toutefois accusé une perte nette de 411 millions d'euros au premier trimestre, contre une perte de 1,3 milliard d'euros un an plus tôt. Telefonica explique ce résultat par l'impact comptable de la vente de ses filiales au Chili, en Colombie et au Mexique. L'an dernier, les comptes avaient été pénalisés par des dépréciations d'actifs au Pérou et en Argentine.
Hors effets liés à ces désinvestissements, le bénéfice net ajusté des activités poursuivies ressort à 482 millions d'euros, en baisse de 21,5% par rapport aux 614 millions d'euros dégagés au premier trimestre 2025 à périmètre comparable.
Telefonica a par ailleurs réduit sa dette financière nette de 1,5 milliard d'euros depuis fin décembre, à 25,34 milliards d'euros, grâce notamment aux cessions réalisées en Colombie et au Chili. Le groupe précise que son levier financier a été ramené à 2,72 fois l'Ebitda et confirme le versement d'un dividende en numéraire de 0,15 euro par action au titre de 2026.
Sur le plan géographique, le Brésil reste le principal moteur de croissance du groupe, avec une progression de 7,4% du chiffre d'affaires et de 8,7% de l'Ebitda ajusté. L'Allemagne a en revanche pesé sur les performances, avec un recul de 8,6% des revenus et de 8,4%
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