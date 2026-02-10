Telefónica, en pleine restructuration, vend sa filiale au Chili pour un milliard d'euros

( AFP / JAVIER SORIANO )

Telefónica, en pleine restructuration et confronté à une lourde dette, a annoncé mardi avoir vendu sa filiale au Chili pour un montant de 1,03 milliards d'euros, poursuivant son désengagement en Amérique latine.

"La signature et la clôture de la transaction ont eu lieu simultanément aujourd'hui", a précisé le géant des télécommunications espagnol dans un document publié par le gendarme boursier espagnol (CNMV).

Cette vente s'inscrit dans "la stratégie de sortie d'Amérique latine", autrefois l'un de ses marchés préférentiels, a poursuivi Telefónica.

Le fleuron espagnol des télécoms avait déjà cédé ces dernières années ses filiales dans plusieurs pays d'Amérique latine, confronté à une concurrence féroce et des pertes de marchés.

L'opérateur, qui ambitionne de devenir un acteur majeur de la tech européenne dans les prochaines années, prévoit des économies totales pouvant atteindre 2,8 milliards d'euros en 2028 et 3 milliards en 2030.

Dans ce contexte difficile, Telefónica, privatisée en 1997 mais encore détenue à 10% par l'Etat espagnol, avait lancé fin 2025 un plan social prévoyant au minimum 4.500 départs.

Le groupe, confronté à une concurrence croissante, emploie quelque 100.000 personnes dans le monde et est désormais engagé dans un important virage stratégique visant à se recentrer sur ses quatre principaux marchés (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et Brésil).