A Cuba, charbon de bois et panneaux solaires pour affronter la crise énergétique

Une équipe de techniciens de systèmes photovoltaïques hisse des panneaux sur le toit d'une cantine pour personnes âgées géré par l’Eglise catholique, dans le quartier de Guanabacoa à La Havane, le 4 février 2026 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

Face au risque d'une dramatique aggravation de la crise énergétique à Cuba, les habitants de La Havane tentent de se prémunir : réserves de charbon de bois pour les uns ou panneaux solaires pour ceux qui peuvent se le permettre.

En bord d'une route de la périphérie de la capitale cubaine, quelques vendeurs proposent du charbon à même le bitume et quelques braseros artisanaux, certains fabriqués avec de vieux tambours de machine à laver.

"Tout le monde sait ce qui nous attend maintenant. Nous n'avons pas de carburant dans le pays, il faut trouver des alternatives", explique à l'AFP Niurbis Lamothe Robert, une employée d'Etat de 53 ans, qui vient d'acheter un réchaud à charbon.

"La situation s'est encore compliquée", raconte une autre acheteuse, qui préfère taire son nom, en regardant un sac de charbon de bois à 2.600 pesos (5,25 dollars), soit près de 50% du salaire moyen cubain.

Yurisnel Agosto, un charbonnier de 36 ans, prépare des sacs de charbon de bois destinés à la vente sur une route de La Havane, le 6 février 2026 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

Cette mère d'une fillette explique que son salaire ne lui permet d'acheter ni un groupe électrogène, ni une petite batterie au lithium pour faire face aux longues heures de coupures électriques. "C'est l'option la plus abordable", dit-elle, en chargeant un sac de charbon de bois sur sa moto électrique.

Yurisnel Agosto, 36 ans, confirme qu'il n'a jamais "autant vendu" de charbon de bois. Jusque-là ses principaux clients étaient des pizzerias ou des restaurants spécialisés dans les grillades, mais désormais de plus en plus de particuliers achètent pour leur foyer.

"Les gens viennent et achètent trois sacs pour se préparer au cas où il n'y aurait pas d'électricité", dit-il, alors que le manque de courant empêche l'utilisation des cuisinières électriques et que le pays souffre d'un manque de bouteilles de gaz.

Cuba a vu sa situation économique se dégrader fortement ces six dernières années avec des pénuries en tous genres, des coupures d'électricité et de carburant qui se sont aggravées ces deux dernières années.

Désormais l'étranglement énergétique décidé par les Etats-Unis, qui impose déjà un embargo à l'île communiste depuis plus de 60 ans, fait craindre le pire.

- "Désespérés" -

Des hommes vendent des braseros artisanaux sur une route de la périphérie de La Havane, le 6 février 2026 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

Les Cubains, dont certains ont déjà connu la "Période spéciale", la très grave crise économique qui avait suivi la chute en 1991 de l'URSS, alors principal fournisseur de pétrole à Cuba, tentent de s'adapter, forcés de réorganiser en permanence leur vie quotidienne.

L'annonce de la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro, dont le pays avait pris la relève pour envoyer du pétrole à Cuba à partir des années 2000, a sonné l'alarme dans un pays qui, avant le coup de force de Washington, peinait déjà à assurer la moitié de ses besoins électriques.

Les plus aisés voient désormais leur salut dans les panneaux solaires dont les entreprises d'installation se sont multipliées depuis 2024, notamment grâce aux facilités d'importation ouvertes par le gouvernement cubain.

"Les gens sont désespérés, ils veulent trouver une solution", raconte à l'AFP Reinier Hernandez, 42 ans, propriétaire d'une société privée d'installation de systèmes solaires qui fait face depuis un mois à une demande exponentielle.

Depuis mi-janvier, il ne dort presque plus, entre appels téléphoniques, préparation de devis et organisation du travail de sa vingtaine d'employés qui font des journées à rallonge, week-end compris.

"Je n'ai même pas pu me reposer ces deux dernières semaines", confirme Orley Estrada, chef d'équipe de 30 ans. "Parfois, je rentre chez moi à une heure du matin" et "il y a toujours plus de clients qui appellent sans arrêt", dit-il.

Soeur Gertrudis Abreu, une religieuse dominicaine vivant à Cuba, remercie Dieu devant un système de panneaux solaires flambat neuf installé sur le toit d'une cantine pour indigents géré par l'Eglise catholique, dans le quartier de Guanabacoa, à La Havane le 4 février 2026 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

Dans le quartier de Guanabacoa, dans l'est de La Havane, ses ouvriers s'affairent pour installer 12 panneaux solaires sur le toit d'un foyer pour personnes âgées géré par l'Eglise catholique. Les religieuses vont pouvoir préparer à manger pour environ 80 personnes âgées démunies ou sans abri.

"Sans électricité, nous n'avions pas de solution", explique à l'AFP soeur Gertrudis Abreu, une religieuse dominicaine qui s'occupe du foyer et qui a fait un appel aux dons pour réunir les 7.000 dollars nécessaires à l'installation.

Mais si la plus petite installation solaire proposée par l'entreprise de Reinier Hernandez coûte 2.000 dollars, elle est loin d'être à portée de tous les Cubains.