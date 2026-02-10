 Aller au contenu principal
Assystem s'attend à une marge opérationnelle d'activité en légère amélioration en 2025
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 18:07

Assystem annonce le chiffre d'affaires réalisé au 4ème trimestre 2025 et sur l'ensemble de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 172,5 MEUR au quatrième trimestre 2025 (contre 165,9 MEUR au quatrième trimestre 2024), en croissance de 4,0%, dont 2,2% en organique. La croissance du nucléaire a été partiellement compensée par le recul des activités non nucléaires.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 656,6 MEUR (contre 611,3 MEUR en 2024), en croissance de 7,4% par rapport à l'exercice précédent, dont 4,5% en organique. L'activité Nucléaire représente 77% du chiffre d'affaires consolidé annuel.

Les activités en France à 387,8 MEUR en 2025 contre 380,9 MEUR en 2024, progressent de 1,8% intégralement en organique. Les activités à l'International à 268,8 MEUR contre 230,4 MEUR en 2024, sont en croissance de 16,7% (dont 8,9% en organique).

Assystem s'attend désormais à enregistrer en 2025 une marge opérationnelle d'activité en légère amélioration par rapport à l'exercice 2024.

