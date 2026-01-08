 Aller au contenu principal
Teleflex chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de recettes pour 2025
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

8 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Teleflex TFX.N chutent de12,5 % à 110,69 $

** La société réduit ses prévisions de revenus pour 2025 à 3,270 milliards de dollars à 3,278 milliards de dollars par rapport aux prévisions précédentes de 3,305 milliards de dollars à 3,320 milliards de dollars

** Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 3,32 milliards de dollars - données compilées par LSEG ** RBC Capital Markets abaisse le PT de 135 $ à 130 $ et déclare que "nous considérons que l'écart par rapport aux prévisions est inattendu, étant donné que la barre est plus basse pour le quatrième trimestre"

** La société indique que la réduction est principalement due à une demande de fin d'année plus faible que prévu pour les pompes à ballonnet intra-aortique et les cathéters aux États-Unis et en Asie, ainsi qu'à des retards dans certaines commandes d'achat dans le secteur des OEM

** Nous nous attendons également à ce que le bénéfice par action ne soit pas à la hauteur", ajoute RBC

** Le groupe a nommé Stuart Randle au poste de directeur général par intérim, avec effet immédiat

** M. Randle succède à M. Liam Kelly, qui quitte ses fonctions de président du conseil d'administration, de président et de chef de la direction

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 28,9 % au cours des 12 derniers mois

